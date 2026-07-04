उमर खालिद और शरजील इमाम जेल में ही रहेंगे, फिर नहीं मिली जमानत

दलीलें

उमर और शरजील के वकीलों ने क्या दलीलें दीं?

उमर के वकील त्रिदीप पेस ने कहा किउनके मुवक्किल के खिलाफ बयानों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को खालिद के पास से न तो कोई हथियार बरामद हुआ, न ही फंडिंग का कोई सबूत मिला है। वहीं, शरजील के वकील तालिब मुस्तफा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले में गुलफिशा फातिमा और सफूरा जरगर समेत अन्य सह-आरोपियों को राहत दी जा चुकी है, तो वही लाभ शरजील को भी मिलना चाहिए।