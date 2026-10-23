ब्रिटेन में जंगल की आग से लड़ने के लिए सैन्य विमान तैनात, AI भी मैदान में
ब्रिटेन जंगल की आग से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। रॉयल एयर फोर्स (RAF) के चिनूक हेलिकॉप्टरों और A400M विमानों को अब अग्निशमन विमानों में बदला जाएगा।
यह पहली बार होगा जब ब्रिटेन में स्थायी रूप से सैन्य हवाई अग्निशमन क्षमता तैयार की जाएगी। यह फैसला तब आया है, जब पिछले साल गर्मियों में ब्रिटेन ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना किया और इंग्लैंड व वेल्स में 1,132 जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गईं।
योजना में जंगल की आग से निपटने के कई उपाय
इंग्लैंड के पहले जंगल की आग लचीलेपन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, इस नई योजना में कई अहम उपाय शामिल किए गए हैं। इन उपायों में अग्निशमन कर्मियों के लिए हल्के उपकरण देना, पीटलैंड्स को फिर से बहाल करके उन्हें प्राकृतिक फायरब्रेक बनाना और किसानों को आग के जोखिम को कम करने के लिए आर्थिक मदद देना शामिल है।
इसके अलावा, आग का शुरुआती पता लगाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आवास और सामुदायिक सचिव एंजेला रेनर ने बताया कि जंगल की आग 'बेकाबू' थी। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में जंगल की आग से निपटने के लिए 'एक मजबूत और अधिक लचीली राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बनाने' पर काम कर रही है।