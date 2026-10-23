ब्रिटेन में जंगल की आग से लड़ने के लिए सैन्य विमान तैनात, AI भी मैदान में

इंग्लैंड के पहले जंगल की आग लचीलेपन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, इस नई योजना में कई अहम उपाय शामिल किए गए हैं। इन उपायों में अग्निशमन कर्मियों के लिए हल्के उपकरण देना, पीटलैंड्स को फिर से बहाल करके उन्हें प्राकृतिक फायरब्रेक बनाना और किसानों को आग के जोखिम को कम करने के लिए आर्थिक मदद देना शामिल है।

इसके अलावा, आग का शुरुआती पता लगाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आवास और सामुदायिक सचिव एंजेला रेनर ने बताया कि जंगल की आग 'बेकाबू' थी। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में जंगल की आग से निपटने के लिए 'एक मजबूत और अधिक लचीली राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बनाने' पर काम कर रही है।