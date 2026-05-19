उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला

उज्जैनी एक्सप्रेस शंटिंग लाइन की ओर जा रही थी, तभी खांड गांव मे शंटिंग लाइन के अंत में लगे बफर से इंजन टकरा गया। इससे ट्रेन के डिब्बों पर दबाव बढ़ गया और वे पटरी से उतर गए। इनमें एक डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रैक से बाहर निकलकर दीवार को तोड़ते हुए लटक गया। हादसे के बाद मुख्य रेल लाइन प्रभावित हुई। हालांकि, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर सुरक्षित हैं।

जांच

ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते हादसा

रेल अधिकारियों का कहना है कि ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को मंगलवार सुबह 6 बजे रवाना होना था, निकलने से पहले ट्रेन की शंटिंग हो रही थी। एक दिन पहले बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर पटना जाने वाली यात्री ट्रेन में आग लग गई थी। हालांकि, ट्रेन खाली होने से हादसा टल गया था।