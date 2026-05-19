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उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला
उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे

उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला

लेखन गजेंद्र
May 19, 2026
09:47 am
क्या है खबर?

उत्तराखंड के ऋषिकेश में सोमवार रात को बड़ा रेल हादसा टल गया। योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक डिब्बा दीवार तोड़कर लटक गया। घटना के समय ट्रेन पूरी तरह खाली थी, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के समय ट्रेन वाशिंग लाइन से शंटिंग लाइन की ओर लाई जा रही थी। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

उज्जैनी एक्सप्रेस शंटिंग लाइन की ओर जा रही थी, तभी खांड गांव मे शंटिंग लाइन के अंत में लगे बफर से इंजन टकरा गया। इससे ट्रेन के डिब्बों पर दबाव बढ़ गया और वे पटरी से उतर गए। इनमें एक डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रैक से बाहर निकलकर दीवार को तोड़ते हुए लटक गया। हादसे के बाद मुख्य रेल लाइन प्रभावित हुई। हालांकि, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर सुरक्षित हैं।

जांच

ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते हादसा

रेल अधिकारियों का कहना है कि ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को मंगलवार सुबह 6 बजे रवाना होना था, निकलने से पहले ट्रेन की शंटिंग हो रही थी। एक दिन पहले बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर पटना जाने वाली यात्री ट्रेन में आग लग गई थी। हालांकि, ट्रेन खाली होने से हादसा टल गया था।

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हादसे का दृश्य

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हादसे के बाद ट्रेन की हालत

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