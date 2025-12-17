क्या आधार कार्ड से लीक हुआ है डेटा? केंद्र सरकार ने संसद में दिया जवाब

आधार

केंद्रीय मंत्री ने संसद में क्या बताया?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि अभी 134 करोड़ सक्रिय आधार धारक हैं और इसने 16,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन पूरे कर लिए हैं। आधार प्रणाली के लिए शासन, जोखिम, अनुपालन, प्रदर्शन (GRCP) ढांचा तैयार करने और इसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी नियुक्त है। यह एजेंसी UIDAI आवेदन का साइबर सुरक्षा ऑडिट करती है, जिसमें स्टैटिक एप्लिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग (SAST) और डायनेमिक एप्लिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग (DAST) शामिल है।