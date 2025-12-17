क्या आधार कार्ड से लीक हुआ है डेटा? केंद्र सरकार ने संसद में दिया जवाब
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि अब तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के डेटाबेस से आधार कार्ड धारकों के डेटा की कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। मंत्रालय ने बताया कि आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिसकी सुरक्षा के कई स्तर है, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित है।
आधार
केंद्रीय मंत्री ने संसद में क्या बताया?
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि अभी 134 करोड़ सक्रिय आधार धारक हैं और इसने 16,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन पूरे कर लिए हैं। आधार प्रणाली के लिए शासन, जोखिम, अनुपालन, प्रदर्शन (GRCP) ढांचा तैयार करने और इसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी नियुक्त है। यह एजेंसी UIDAI आवेदन का साइबर सुरक्षा ऑडिट करती है, जिसमें स्टैटिक एप्लिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग (SAST) और डायनेमिक एप्लिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग (DAST) शामिल है।
सुरक्षा
आधार डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही इंतजाम?
UIDAI अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए इसकी निरंतर समीक्षा करती है। यह डेटा के संचरण और भंडारण के दौरान सुरक्षा के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। UIDAI की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को STQC द्वारा प्रमाणित किया गया है। UIDAI को गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली का भी प्रमाणन प्राप्त है। UIDAI संरक्षित प्रणाली घोषित है, इसलिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) इसकी साइबर सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा सलाह देता है।