ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ठाकरे बंधुओं ने मुंबई में रैली निकाली (फाइल तस्वीर)

मुंबई: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का प्रदर्शन, कांग्रेस-NCP भी हुई शामिल

लेखन आबिद खान 01:50 pm Oct 04, 202601:50 pm

क्या है खबर?

शिवसेना (UBT) के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राज ठाकरे ने मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 'विराट गर्जना मोर्चा' नामक इस मार्च में SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर CEC ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग की गई। इस दौरान MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि वह 2017 से ही EVM और मतदाता सूचियों के जरिए 'वोट चोरी' के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं।