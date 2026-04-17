चौंकाने वाला शोध: भारत की गर्मी हर दशक 6 दिन लंबी, मंडरा रहा बड़ा खतरा
ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (UBC) के एक नए शोध में सामने आया है कि भारत में गर्मी का मौसम अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा है कि वह लंबा हो गया है, बल्कि हकीकत में उसकी अवधि बढ़ गई है। शोधकर्ताओं ने 1961 से 2023 तक के तापमान के आंकड़ों का विश्लेषण किया तो पता चला कि 1990 से 2023 के बीच हर दशक में गर्मी का मौसम करीब छह दिन लंबा हो गया है। अब गर्मियों को सिर्फ कैलेंडर की तारीखों से नहीं, बल्कि तापमान में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी से परिभाषित किया जा रहा है।
भारत की खेती पर गहरा असर
लंबी और ज्यादा गर्म होती गर्मियों से पूरे भारत में कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इस साल सर्दियों का मौसम जल्द खत्म हो गया और पहाड़ों पर बर्फबारी भी बहुत कम हुई, जिसकी वजह से गर्मियों ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी। किसानों और पानी की आपूर्ति के लिए यह चिंताजनक खबर है। ऐसे में फसलों की बुवाई पहले करनी पड़ सकती है, वहीं हिमालय से बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, 1990 से 2023 के दौरान उत्तरी गोलार्ध की जमीन पर गर्मी तीन गुना से भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से दिल्ली जैसे शहरों को इन बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाने में और भी मुश्किल हो रही है।