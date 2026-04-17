चौंकाने वाला शोध: भारत की गर्मी हर दशक 6 दिन लंबी, मंडरा रहा बड़ा खतरा

भारत की खेती पर गहरा असर

लंबी और ज्यादा गर्म होती गर्मियों से पूरे भारत में कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इस साल सर्दियों का मौसम जल्द खत्म हो गया और पहाड़ों पर बर्फबारी भी बहुत कम हुई, जिसकी वजह से गर्मियों ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी। किसानों और पानी की आपूर्ति के लिए यह चिंताजनक खबर है। ऐसे में फसलों की बुवाई पहले करनी पड़ सकती है, वहीं हिमालय से बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, 1990 से 2023 के दौरान उत्तरी गोलार्ध की जमीन पर गर्मी तीन गुना से भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से दिल्ली जैसे शहरों को इन बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाने में और भी मुश्किल हो रही है।