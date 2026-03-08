UAE में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, कहा- फोटो और वीडियो न बनाएं

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त रूप से ईरान पर हमला करने के बाद मध्य-पूर्व में बिगड़े हालातों के बीच सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागिरकों को ईरान के हमला करने के बाद घटनास्थल की फोटो खींचने या वीडियो बनाने के लिए मना किया गया है। इसी तरह उन फोटो और वीडियो को डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश न करने की भी सलाह दी गई है।

सलाह दूतावास ने यह सलाह भी दी दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है, 'जब आप किसी भी तरह की चेतावनी का अलर्ट सुनें, तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और तब तक वहीं रहें जब तक आपके इलाके के लिए चेतावनी का अलर्ट हटा न दिया जाए। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से फोटो खींचने/वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बाहर जाने की कोशिश न करें।' दूतावास ने वहां हुए किसी नुकसान की फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा न करने को कहा गया है।

सूचना दूतावास ने भारतीय नागरिकों से की खास अपील दूतावास ने भारतीय नागरिकों से किसी भी संदिग्ध चीज की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की भी अपील की है। इससे वे स्थिति को सुरक्षित और तेजी से संभाल सकेंगे। उन्होंने हवाई अड्डे पर फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्ड न करने की भी सलाह दी है। सभी भारतीय नागरिकों को UAE अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए स्थानीय कानूनों और सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। इससे वह परेशानी से बच सकेंगे।

