UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने 2 घंटे के भारत दौरे पर आकर क्या समझौते किए?

भारत के संक्षिप्त दौरे पर आए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस छोटे दौरे में रक्षा और खाद्य समेत कई जरूरी समझौते किए हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद सोमवार शाम को करीब 2 घंटे के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद भारत से रवाना हो गए हैं।

समझौते क्या-क्या समझौते हुए? मिसरी ने बताया कि भारत और UAE के बीच खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है। साथ ही, UAE ने भारत को सालाना 5 लाख मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। बता दें कि UAE भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। साथ ही UAE भारत में मेगा निवेश योजना के तहत गुजरात के धोलेरा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, MRO सुविधा, पायलट प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने में मदद करेगा।

समझौता अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे पर साथ होगा काम, रणनीतिक रक्षा समझौता भी हुआ विदेश सचिव ने बताया कि भारत और UAE अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और व्यावसायीकरण पर संयुक्त पहलों पर काम करेंगे। भारत लॉन्च सुविधाएं, सैटेलाइट निर्माण, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। सचिव ने बताया कि सोमवार का समझौता भारत-UAE साझेदारी को 'परिभाषित' करेगा, जिसमें UAE ने सामरिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और UAE ध्रुवीय विज्ञान में काम करेंगे, जिसमें संयुक्त अभ्यास शामिल हैं। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की है।

समझौते दोनों पक्षों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस (ADNOC गैस) के बीच बिक्री और खरीद समझौता हुआ। भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना पर बल दिया गया और द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने की पुष्टि की गई है। सचिव ने बताया कि भारत UAE के साथ रणनीतिक रक्षा सहयोग समझौते के साथ रक्षा सहयोग को आगे बढ़ा रहा है। भारत-UAE विशेष बल की ट्रेनिंग पर विचार कर रहे हैं।

समझौते ये समझौते भी हुए भारत और UAE ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 अरब अमेरिकी डॉलर (18.18 लाख करोड़ रुपये) करने का लक्ष्य बनाया है। दोनों देशों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में UAE की कंपनियों, फर्स्ट अबू धाबी बैंक (FAB) और डीपी वर्ल्ड के ऑफिस और ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई है। दोनों देश डिजिटल दूतावासों की स्थापना करेंगे। अबू धाबी में 'हाउस ऑफ इंडिया' (सांस्कृतिक जगह) की स्थापना होगी और युवा आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया था स्वागत UAE राष्ट्रपति सिर्फ 2 घंटे के लिए आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचकर गले लगाकर स्वागत किया था। वे एक कार में बैठकर लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक आवास 7 पर पहुंचे। यह छोटा दौरा कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद तीसरी बार भारत आए हैं और एक दशक चार बार भारत आ चुके हैं।