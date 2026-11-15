राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर धमाका: पंजाब से युवक-युवती गिरफ्तार, ISI के चंगुल में फंसने का शक

राजस्थान के श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में पंजाब से 21 साल की महकदीप कौर और 22 साल के दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यह धमाका एक यात्री ट्रेन के गुजरने के करीब 75 मिनट बाद हुआ था, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा था।

जांचकर्ताओं का कहना है कि महकदीप कौर पर पाकिस्तान के कुछ हैंडलरों का असर हो सकता है, जिन्होंने उसे प्यार और पैसे का लालच दिया था।