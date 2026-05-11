दिल्ली में पूर्वोत्तर की महिलाओं से हैवानियत, नस्लीय टिप्पणियों के साथ कपड़े भी फाड़े देश May 11, 2026

दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक क्लब के बाहर 10 मई की सुबह-सुबह पूर्वोत्तर की दो महिलाओं पर हमला हुआ। दोनों महिलाएं चाय पी रही थीं तभी कुछ युवकों के एक समूह ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने नस्लभेदी गालियां दीं और अश्लील कमेंट्स किए, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। एक महिला ने बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए।