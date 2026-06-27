असम में ULFA(I) की बड़ी साजिश नाकाम: खुफिया जानकारी पर 2 सदस्य गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

हथियारों की बरामदगी के बाद नेटवर्क की जांच शुरू

पुलिस ने संदिग्धों के पास से 2 AK-56 राइफलें, ग्रेनेड, 172 कारतूस, मेडिकल किट, नशीली दवाएं और बचाव के सामान बरामद किए। इन बरामद हथियारों से साफ था कि वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। जांचकर्ताओं को शक है कि इस साजिश में बाहरी गुटों का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल, वे इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन गिरफ्तारियों की वजह से ऊपरी असम में कई लोगों की जान बचाई जा सकी।