असम में ULFA(I) की बड़ी साजिश नाकाम: खुफिया जानकारी पर 2 सदस्य गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

असम में ULFA(I) की बड़ी साजिश नाकाम: खुफिया जानकारी पर 2 सदस्य गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद
अक्टूबर 2023 में असम पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने टिनसुखिया में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने ULFA (I) के 2 संदिग्ध सदस्यों - 27 वर्षीय सियोर असम और 30 वर्षीय मनोज असम को गिरफ्तार किया। माना जा रहा है कि ये दोनों संगठन में बड़े ओहदे पर थे। यह गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना मिलने के बाद संभव हो पाई, जिससे आम लोगों पर होने वाले एक बड़े हमले को टाल दिया गया।
हथियारों की बरामदगी के बाद नेटवर्क की जांच शुरू
पुलिस ने संदिग्धों के पास से 2 AK-56 राइफलें, ग्रेनेड, 172 कारतूस, मेडिकल किट, नशीली दवाएं और बचाव के सामान बरामद किए। इन बरामद हथियारों से साफ था कि वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। जांचकर्ताओं को शक है कि इस साजिश में बाहरी गुटों का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल, वे इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन गिरफ्तारियों की वजह से ऊपरी असम में कई लोगों की जान बचाई जा सकी।