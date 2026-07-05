शोपियां में लश्कर के 2 आतंकी मारे जाने की खबर है

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकी मारे जाने की खबर

लेखन आबिद खान 09:11 am Jul 05, 202609:11 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और जवानों के बीच बीती शाम से मुठभेड़ चल रही है। खबर है कि यहां 2 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। दरअसल, 3 जुलाई की दोपहर को सेना के एक निगरानी कैमरे में मीमंदर क्षेत्र में 2 आतंकवादियों की गतिविधियों का पता चला था, जिसके बाद ये अभियान शुरू किया गया।