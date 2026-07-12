कर्नाटक से पाकिस्तानी महिला-बेटे गिरफ्तार, पहचान छिपाकर भारतीय दस्तावेज बनवाने के आरोप
क्या है खबर?
कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से एक पाकिस्तानी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता छिपाकर राशन कार्ड और वोटर ID जैसे कागजात बनवा लिए थे। आरोपियों की पहचान फराह नाज और उनके बेटे मोहम्मद फरदीन के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), विदेशी अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
माला
महिला ने UAE में भारतीय नागरिक से की शादी
पुलिस के अनुसार, कर्नाटक के बागेपल्ली निवासी मोहम्मद अयूब खान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम करते हुए पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज से शादी की थी। इस दंपत्ति के 4 बच्चे हैं, जिनमें मोहम्मद फरदीन भी शामिल है, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पुलिस ने बताया कि फराह नाज और मोहम्मद फरदीन पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि अयूब खान और दंपत्ति के अन्य 3 बच्चे भारतीय नागरिक हैं। परिवार फिलहाल बागेपल्ली में रह रहा है।
बयान
दोनों का राशन और वोटर ID रद्द किया गया
समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज और उनके बेटे मोहम्मद फरदीन ने राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र हासिल कर लिया है। अधिकारियों ने रिकॉर्ड की जांच की और राष्ट्रीयता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर कथित तौर पर प्राप्त किए गए राशन कार्ड को रद्द कर दिया। आरोपी को जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र भी रद्द कर दिया गया है।"