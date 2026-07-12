कर्नाटक से एक पाकिस्तानी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक से पाकिस्तानी महिला-बेटे गिरफ्तार, पहचान छिपाकर भारतीय दस्तावेज बनवाने के आरोप

लेखन आबिद खान 03:40 pm Jul 12, 202603:40 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से एक पाकिस्तानी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता छिपाकर राशन कार्ड और वोटर ID जैसे कागजात बनवा लिए थे। आरोपियों की पहचान फराह नाज और उनके बेटे मोहम्मद फरदीन के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), विदेशी अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।