उत्तर और मध्य भारत में मानसून की धमाकेदार वापसी, 2 सिस्टम ला रहे झमाझम बारिश

1-2 जुलाई से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश

1 और 2 जुलाई के आसपास ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहली बारिश होने की संभावना है। 3 से 6 जुलाई के दौरान दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है, जो इन इलाकों में मानसून की औपचारिक शुरुआत होगी। यह खबर किसानों के लिए और गर्मी से परेशान लोगों के लिए काफी राहत भरी है। हालांकि, निचले इलाकों में बाढ़ या जलभराव की समस्या से सावधान रहना जरूरी होगा। पश्चिमी तट की बात करें तो, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तो पहले से ही भारी बारिश हो रही है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बताई थीं।