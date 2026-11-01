बेंगलुरु की होटल के पूल में करंट लगने से 2 विदेशी पर्यटकों की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

जांच अधिकारी पूल में लगी बिजली की वायरिंग, उसके रखरखाव से जुड़ी पुरानी जानकारी और वहां मौजूद सुरक्षा उपकरणों की ठीक से पड़ताल कर रहे हैं। भारतीय नियमों के हिसाब से पानी के अंदर की लाइटों और उपकरणों के लिए खास कम वोल्टेज वाले सिस्टम लगाए जाते हैं। साथ ही ऐसे डिवाइस भी होने चाहिए जो बिजली लीक होने पर अपने आप पावर सप्लाई काट दें। इस हादसे की असली वजह का पता अभी लगाया जा रहा है। अधिकारी इसके लिए होटल के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और वहां मौजूद लोगों व गवाहों से भी बातचीत कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था।