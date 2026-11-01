बेंगलुरु की होटल के पूल में करंट लगने से 2 विदेशी पर्यटकों की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल
बेंगलुरु में 30 अक्टूबर को एक दुखद घटना हुई। कॉन्टैक्ट होटल के स्विमिंग पूल में कथित तौर पर करंट लगने से 2 विदेशी मेहमानों की जान चली गई। इनमें जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइन के क्रू मेंबर एलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन थीस शामिल थे, जो शहर में लेओवर पर रुके थे। दूसरे मेहमान स्लोवाकिया के नागरिक जुराज होर्वत थे, जो बेंगलुरु में IBM में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते थे। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या होटल ने पूल में बिजली से जुड़ी सुरक्षा के भारत के नियमों का ठीक से पालन किया था या नहीं।
जांचकर्ता पूल की वायरिंग और सुरक्षा नियमों की कर रहे जांच
जांच अधिकारी पूल में लगी बिजली की वायरिंग, उसके रखरखाव से जुड़ी पुरानी जानकारी और वहां मौजूद सुरक्षा उपकरणों की ठीक से पड़ताल कर रहे हैं। भारतीय नियमों के हिसाब से पानी के अंदर की लाइटों और उपकरणों के लिए खास कम वोल्टेज वाले सिस्टम लगाए जाते हैं। साथ ही ऐसे डिवाइस भी होने चाहिए जो बिजली लीक होने पर अपने आप पावर सप्लाई काट दें। इस हादसे की असली वजह का पता अभी लगाया जा रहा है। अधिकारी इसके लिए होटल के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और वहां मौजूद लोगों व गवाहों से भी बातचीत कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था।