ओडिशा: सड़क पर आ गया भालू, जान बचाने भागे साइकिल सवार नाले में गिरे

वन विभाग को सूचना दी गई, वीडियो वायरल हुआ

भालू जंगल की ओर भाग निकला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को खबर की। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि वे अब इस इलाके पर पैनी नजर रखेंगे, ताकि आगे ऐसी कोई घटना न हो। इस हमले का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि आजकल जानवर भोजन और रहने की जगह की तलाश में आबादी वाले इलाकों में क्यों आ रहे हैं।