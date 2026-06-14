कैंची धाम में कानून के रखवाले ही बने भक्षक: शराबी सिपाहियों ने की छेड़छाड़, भीड़ ने की धुनाई

स्थानीय लोगों ने आरोपितों को पीटा, पुलिस के हवाले किया

इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। खबर है कि स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलिसवालों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने इसे एक गंभीर मामला बताया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेडिकल जांच में सामने आया है कि आरोपी कॉन्स्टेबलों ने शराब पी रखी थी। पुलिस अब उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।