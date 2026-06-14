कैंची धाम में कानून के रखवाले ही बने भक्षक: शराबी सिपाहियों ने की छेड़छाड़, भीड़ ने की धुनाई
कैंची धाम मेले में तैनात 2 पुलिस कॉन्स्टेबलों पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यह घटना तब हुई जब लड़की अपनी बहन के साथ मंदिर से लौट रही थी। लड़की के पिता ने बताया है कि ये पुलिसकर्मी, जो पास के एक होमस्टे में रुके हुए थे, ड्यूटी पर रहते हुए भी उनकी बेटी से बदतमीजी करने लगे।
स्थानीय लोगों ने आरोपितों को पीटा, पुलिस के हवाले किया
इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। खबर है कि स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलिसवालों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने इसे एक गंभीर मामला बताया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेडिकल जांच में सामने आया है कि आरोपी कॉन्स्टेबलों ने शराब पी रखी थी। पुलिस अब उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
कैंची धाम के बैरिकेड्स से स्थानीय और व्यापारी नाराज
इस घटना ने 15 जून से शुरू होने वाले कैंची धाम मेले के लिए लगाए गए कड़े सुरक्षा बंदोबस्तों को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। स्थानीय निवासी और व्यापारियों ने समय से पहले लगाए गए बैरिकेड्स और ट्रैफिक प्रतिबंधों पर अपनी गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस साल का माहौल पिछले सालों की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त है।