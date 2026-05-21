ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत: 'पति के आते ही कट गई कॉल', परिवार ने उठाए गंभीर सवाल, CBI संभालेगी जांच
33 वर्षीय पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन ट्विशा के मायके वालों का कहना है कि इसके पीछे कोई और कहानी है। उनका दावा है कि मौत से ठीक पहले उन्होंने परिवार को घबराहट में फोन किया था, लेकिन जैसे ही उनके पति कमरे में आए, फोन अचानक कट गया। अब इस मामले में दहेज उत्पीड़न और किसी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है।
ट्विशा शर्मा की मौत: परिवार ने फॉरेंसिक जांच की मांग की
ट्विशा के परिवार ने फोन कॉल और दूसरे डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। उन्हें शक है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। खास बात यह है कि घटना के ठीक बाद ट्विशा की सास ने न्यायपालिका से जुड़े कुछ लोगों से संपर्क साधा था।
फिलहाल ट्विशा के पति लापता हैं, जबकि उनकी सास को जमानत मिल चुकी है। इन दोनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जनता में बढ़ती चिंता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले की CBI जांच की सिफारिश की है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।