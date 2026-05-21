ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत: 'पति के आते ही कट गई कॉल', परिवार ने उठाए गंभीर सवाल, CBI संभालेगी जांच

ट्विशा शर्मा की मौत: परिवार ने फॉरेंसिक जांच की मांग की

ट्विशा के परिवार ने फोन कॉल और दूसरे डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। उन्हें शक है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। खास बात यह है कि घटना के ठीक बाद ट्विशा की सास ने न्यायपालिका से जुड़े कुछ लोगों से संपर्क साधा था।

फिलहाल ट्विशा के पति लापता हैं, जबकि उनकी सास को जमानत मिल चुकी है। इन दोनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जनता में बढ़ती चिंता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले की CBI जांच की सिफारिश की है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।