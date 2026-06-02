ट्विशा शर्मा मामला: सास गिरीबाला सिंह की आज CBI कस्टडी खत्म, क्या होगी जेल?

CBI जांच में जुटी

गिरीबाला सिंह एक अनुभवी जज रह चुकी हैं। उन्होंने व्यापम घोटाले जैसे कई बड़े मामले निपटाए थे। ऐसे में जेल जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें उन कैदियों के साथ रहना पड़ सकता है, जिन्हें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी सजा सुनाई थी। जांचकर्ता अब तक मामले में जुटाए गए सबूतों के बावजूद सिंह और समर्थ के इनकार की गहराई से जांच कर रहे हैं। वे उनके बयानों को फॉरेंसिक सबूतों और गवाहों के बयानों से भी मिला कर देख रहे हैं।