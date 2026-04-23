तेलंगाना में 'चक्का जाम': RTC हड़ताल से ठप पड़ीं बसें, यात्रियों की मुश्किलें आसमान पर! देश Apr 23, 2026

तेलंगाना में सार्वजनिक परिवहन पर ब्रेक लग गया है। दरअसल, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से सभी बसें डिपो में खड़ी हो गई हैं और यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कामगारों की दो मुख्य मांगें हैं— एक तो बेहतर वेतन मिले और दूसरा, आरटीसी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हालात ये हैं कि हैदराबाद के मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि वे अब दूसरे रास्तों से अपनी मंज़िल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।