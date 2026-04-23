तेलंगाना में 'चक्का जाम': RTC हड़ताल से ठप पड़ीं बसें, यात्रियों की मुश्किलें आसमान पर!
तेलंगाना में सार्वजनिक परिवहन पर ब्रेक लग गया है। दरअसल, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से सभी बसें डिपो में खड़ी हो गई हैं और यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कामगारों की दो मुख्य मांगें हैं— एक तो बेहतर वेतन मिले और दूसरा, आरटीसी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हालात ये हैं कि हैदराबाद के मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि वे अब दूसरे रास्तों से अपनी मंज़िल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
तेलंगाना सरकार की कोशिशें हड़ताल खत्म करने में नाकाम
सरकार का दावा है कि उसने यूनियन की 32 में से 29 मांगें मान ली हैं, लेकिन आरटीसी को राज्य सरकार में विलय करने की सबसे प्रमुख मांग पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया है और हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। वहीं, यूनियन के नेता पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा, और इसे और भी तेज़ किया जा सकता है।