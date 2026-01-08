भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा अमेरिका? जानें ट्रंप के विधेयक से जुड़ी हर अहम बात

भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार विवादित कदम उठा रहे हैं। अब उन्होंने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिका ने पहले से ही भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है। आइए इस नए विधेयक के बारे में जानते हैं।

बयान विधेयक को ट्रंप की सहमति रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर अगले हफ्ते संसद में मतदान होगा। उन्होंने लिखा, 'आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर एक बैठक हुई। उन्होंने उस रूस प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिस पर मैं महीनों से सीनेटर ब्लूमथल और कई अन्य लोगों के साथ काम कर रहा था।'

भारत ग्राहम बोले- विधेयक से ट्रंप को भारत के खिलाफ ताकत मिलेगी ग्राहम ने आगे कहा, 'यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की अनुमति देगा, जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है। यह विधेयक राष्ट्रपति को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त ताकत देगा, ताकि उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही इस पर संसद में मतदान होगा।'

विधेयक विधेयक में क्या-क्या प्रावधान हैं? विधेयक में उन देशों पर कार्रवाई के प्रावधान हैं, जिन्हें रूस की वित्तीय मदद करने और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में बाधा डालने वाला माना गया है। विधेयक में 4 शर्तें हैं। पहली- यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने से इनकार करना। दूसरी- वार्ता द्वारा संपन्न शांति समझौते का उल्लंघन करना। तीसरी- यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करना। चौथी- यूक्रेनी सरकार को उखाड़ने, भंग करने या नष्ट करने का प्रयास करना।

