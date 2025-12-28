देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की नस्लीय हमले में मौत, 5 हिरासत में; क्या-क्या हुआ?

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नस्लीय हिंसा का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की नस्लीय हमले में मौत हो गई है। एंजेल ने 17 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन अंततः दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

शुरुआत कब और कहां हुई घटना? घटना 9 दिसंबर को सेलाकुई थाना क्षेत्र की है। उस दिन एंजेल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ सेलाकुई इलाके में खरीदारी करने गया था। इसी दौरान स्थानीय युवकों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं और उन्हें 'चाइनीज' कहकर चिढ़ाने लगे। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवक नशे में थे। दोनों भाइयों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से एंजेल पर हमला कर दिया।

आखिरी शब्द एंजेल के आखिरी शब्द- हम चीनी नहीं, भारतीय हैं रिपोर्ट के मुताबिक, एंजेल ने युवकों से कहा, "हम चीनी नहीं है, बल्कि भारतीय हैं। हमें अपनी भारतीयता साबित करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिखाना होगा।" रिपोर्ट के मुताबिक, इससे युवक भड़क गए और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। एजेंल की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई और बीच-बचाव करने आए उसके छोटे भाई माइकल भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

Advertisement

आरोपी 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। वहीं, मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी फरार है। आशंका है कि वह नेपाल भाग गया है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये तक का इनाम घोषित किया है। एंजेल की मौत के बाद पुलिस ने मामले में धाराएं भी बढ़ाई हैं। अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या और सामूहिक आपराधिक मंशा से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

Advertisement

पुलिस घटना के बारे में पुलिस ने क्या-क्या बताया? देहरादून के SP प्रमोद कुमार ने कहा, "पुलिस ने CCTV फुटेज देखे और आस-पास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अविनाश नेगी, सूरज खवास और सुमित को जेल भेज दिया गया। उनमें से दो नाबालिग थे और उन्हें सुधार गृह भेज दिया गया। एंजेल की मौत के बाद हत्या का आरोप जोड़ा गया है। एक व्यक्ति (यज्ञ अवस्थी) की तलाश है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है।"