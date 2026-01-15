देहरादून में त्रिपुरा छात्र एंजेल चकमा की हत्या का मुख्य आरोपी नेपाल फरार, प्रर्त्यपण कार्रवाई शुरू

उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की हत्या का मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी नेपाल फरार हो गया है। अब उसे वापस लाने की कवायद शुरू हुई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय सिंह ने बताया कि 22 वर्षीय अवस्थी नेपाली नागरिक है, जो हमले के बाद भाग गया था, उसे वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) ने भी केंद्रीय एजेंसी को रिपोर्ट भेजी है।

तलाशी आरोपी को ढूंढने में पस्त हुई देहरादून पुलिस चकमा की हत्या को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी फरार है। पहले आरोपी के भारत-नेपाल सीमा की पहाड़ियों में छिपे होने की खबर थी, जहां बर्फबारी होने के कारण उसे ढूंढने में कठिनाईयां आ रही थीं। पुलिस टीम मौसम के कारण 2 दिन पहले तलाशी अभियान रोककर वापस आई है। बता दें कि पहले अवस्थी पर SSP ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस मुख्यालय ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।

घटना क्या है एंजेल चकमा की हत्या का मामला? देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहे चकमा 9 दिसंबर को अपने भाई के साथ स्थानीय बाजार में थे। तभी उन पर कुछ युवकों ने समूह ने नस्लीय टिप्पणी की, जिससे विवाद बढ़ गया। इस बीच एक आरोपी ने कड़े से वार किया, जबकि दूसरे ने अंडे के ठेले से चाकू लेकर चकमा पर चला दिया, जिससे चकमा बुरी तरह घायल हो गए। चकमा को उनके भाई ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया।

Advertisement