त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला

त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला, हथियार छीनने की कोशिश; महिलाओं समेत 9 गिरफ्तार

लेखन आबिद खान 03:42 pm Nov 03, 202603:42 pm

क्या है खबर?

त्रिपुरा के आशाबाड़ी इलाके में सोमवार सुबह सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों पर हमले की घटना सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तस्करों के एक समूह ने 3 जवानों पर हमला किया दिया, जिसमें वे घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने घायल जवानों से हथियार छीनने की भी कोशिश की और मौके पर मौजूद एक सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।