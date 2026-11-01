दिल्ली में विपक्ष की रैली: आदिवासियों ने गायन और नृत्य के जरिए किया सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन
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दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली के दौरान देशभर से आए आदिवासी समुदाय अपनी संगीत, नृत्य और परंपराओं को लेकर सड़कों पर उतर आए। INDIA की तरफ से आयोजित इस मार्च में कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए गए और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग की गई।
आदिवासी प्रदर्शनों ने मतदान को जमीन से जोड़ा
आदिवासी समूहों ने अपने दमदार प्रदर्शनों के जरिए समझाया कि उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए वोट का अधिकार कितना अहम है।
एक प्रदर्शनकारी ने साफ कहा, "अगर वोट का अधिकार नहीं होगा, तो हम आदिवासियों के पास अपनी जमीनें भी नहीं बचेंगी।" राहुल गांधी भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे से जुड़े।