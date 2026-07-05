बाल-बाल बचे मुकेश अंबानी, काफिले के ठीक सामने भरभराकर गिरा विशाल पेड़
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रविवार को मुंबई में हुई भारी बारिश के बीच एक अप्रत्याशित घटना सामने आई। बांद्रा में मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफिले के ठीक सामने एक पेड़ गिर गया, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक थम गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी और पुलिस ने भी बताया कि सभी सुरक्षित हैं। घटना के बाद नगर निगम की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और सड़क को तुरंत साफ कर दिया, ताकि आवाजाही फिर से शुरू हो सके।
मुंबई में गिरे हुए पेड़ और जलभराव
यह केवल अंबानी के काफिले से जुड़ा वाकया नहीं था, बारिश ने मुंबई के कई दूसरे हिस्सों में भी मुश्किलें बढ़ा दीं। शहर के बाकी इलाकों में भी पेड़ गिरने की खबरें आईं और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सफर के दौरान वे खास सावधानी बरतें, क्योंकि अभी और बारिश का अनुमान है और स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती है।