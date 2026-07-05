बाल-बाल बचे मुकेश अंबानी, काफिले के ठीक सामने भरभराकर गिरा विशाल पेड़ देश Jul 05, 2026

रविवार को मुंबई में हुई भारी बारिश के बीच एक अप्रत्याशित घटना सामने आई। बांद्रा में मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफिले के ठीक सामने एक पेड़ गिर गया, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक थम गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी और पुलिस ने भी बताया कि सभी सुरक्षित हैं। घटना के बाद नगर निगम की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और सड़क को तुरंत साफ कर दिया, ताकि आवाजाही फिर से शुरू हो सके।