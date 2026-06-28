बुलेट ट्रेन का कमाल: दिल्ली-वाराणसी का सफर अब सिर्फ कुछ घंटे दूर
दिल्ली और वाराणसी के बीच सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाला है। 2026-27 के बजट में घोषित इस नई बुलेट ट्रेन से यात्रा का वक्त बहुत कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जेवर से लखनऊ की दूरी सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट में तय होगी, जबकि दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में मात्र 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश में लोगों के आवागमन में बड़ा बदलाव लाएगी।
NHSRCL 7 नई हाई-स्पीड रेल लाइनों का नेतृत्व कर रहा
इस रूट पर जेवर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनने जा रहा है, खासकर तब जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही शुरू होने वाला है। यह ट्रेन दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी जैसे बड़े शहरों को एक-दूसरे से जोड़ेगी। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHRCL) इस साल के बजट में घोषित 7 नई हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं में से एक की अगुवाई कर रहा है। उधर, अधिकारी जमीन अधिग्रहण और आवश्यक मंजूरियों को हासिल करने पर तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि परियोजना में कोई विलंब न हो। इसी बीच, देश की पहली बुलेट ट्रेन (मुंबई-अहमदाबाद) का काम भी लगातार आगे बढ़ रहा है।