गुरुग्राम में ट्रांसफार्मर में धमाका: मेट्रो यात्री फंसे, DMRC ने तुरंत बहाल की सेवा
शुक्रवार शाम को गुरुग्राम के सेक्टर 72 में एक ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। इससे बिजली गुल हो गई और करीब एक घंटे तक मेट्रो सेवाएं ठप रहीं। यह घटना शाम 7:50 बजे के करीब हुई, जब रैपिड मेट्रो की ट्रेनों में कई यात्री फंस गए। हालात ऐसे बने कि कुछ यात्रियों को तो ट्रेन से उतरकर पटरियों पर पैदल ही चलना पड़ा। गनीमत रही कि DMRC ने तेजी दिखाते हुए रात 8:33 बजे तक सेवा को फिर से चालू कर दिया।
कई सेक्टर अंधेरे में डूबे
गर्मी से बेहाल 41 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच यह बिजली गुल हुई, जिससे कई सेक्टरों के रहवासियों और व्यापारियों की दिक्कतें और बढ़ गईं। अधिकारियों ने बताया कि 220 kVA के एक ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा गर्मी के कारण तेल लीक हुआ और फिर उसमें धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से पांच सब-स्टेशनों पर आग लग गई और कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। सेक्टर 52 और 56 जैसे बड़े इलाकों में भी बिजली नहीं थी, जिससे साफ दिखता है कि गुरुग्राम का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इस घटना से कितना प्रभावित हुआ।