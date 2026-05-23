गुरुग्राम में ट्रांसफार्मर में धमाका: मेट्रो यात्री फंसे, DMRC ने तुरंत बहाल की सेवा

कई सेक्टर अंधेरे में डूबे

गर्मी से बेहाल 41 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच यह बिजली गुल हुई, जिससे कई सेक्टरों के रहवासियों और व्यापारियों की दिक्कतें और बढ़ गईं। अधिकारियों ने बताया कि 220 kVA के एक ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा गर्मी के कारण तेल लीक हुआ और फिर उसमें धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से पांच सब-स्टेशनों पर आग लग गई और कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। सेक्टर 52 और 56 जैसे बड़े इलाकों में भी बिजली नहीं थी, जिससे साफ दिखता है कि गुरुग्राम का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इस घटना से कितना प्रभावित हुआ।