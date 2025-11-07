राजस्थान में चादर-कंबल मांगने पर ट्रेन अटेंडेंट ने जवान की हत्या की, रेलवे बोर्ड तलब 

गुजरात के साबरमती के रहने वाले जिगर चौधरी पंजाब में तैनात हैं। वे 2 अक्टूबर को फिरोजपुर कैंट से जम्मू तवी एक्सप्रेस पर चढ़े थे। ट्रेन जब लूणकरणसर और बीकानेर के बीच थी, तभी जवान ने ट्रेन अटेंडेंट जुबैर मेनन से चादर और कंबल मांगा। अटेंडेंट ने देने से मना किया तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। तभी जुबैर ने चाकू निकालकर जवान के पैर की नस काट दी, जिससे अधिक रक्तस्त्राव से उसकी मौत हो गई।

जांच

आरोपी गिरफ्तार

ट्रेन जैसे ही बीकानेर स्टेशन पर रुकी घायल जवान को PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। झगड़ा AC कोच के अंदर हुआ था। बीकानेर में TTE की शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चाकू भी बरामद कर लिया गया है। रेलवे के मुताबिक, जुबैर ठेकेदार के जरिए तैनात था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज हुआ है।