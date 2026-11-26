बेंगलुरु के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। 26, 27 और 29 नवंबर को पैलेस ग्राउंड्स में कई बड़ी शादियां होने वाली हैं। इस वजह से ट्रैफिक बहुत धीमा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIA) की ओर जा रहे हैं। 26 नवंबर को देर सुबह और दोपहर में 27 नवंबर को शाम के समय और 29 नवंबर को लगभग पूरे दिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहने की संभावना है। अगर आप इन दिनों इन इलाकों से होकर कहीं जा रहे हैं, तो अपनी यात्रा पहले से ही प्लान कर लें।