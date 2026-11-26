बेंगलुरु में शादियों की धूम: 26, 27, 29 नवंबर को KIA रूट पर लगेगा जाम
बेंगलुरु के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। 26, 27 और 29 नवंबर को पैलेस ग्राउंड्स में कई बड़ी शादियां होने वाली हैं। इस वजह से ट्रैफिक बहुत धीमा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIA) की ओर जा रहे हैं। 26 नवंबर को देर सुबह और दोपहर में 27 नवंबर को शाम के समय और 29 नवंबर को लगभग पूरे दिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहने की संभावना है। अगर आप इन दिनों इन इलाकों से होकर कहीं जा रहे हैं, तो अपनी यात्रा पहले से ही प्लान कर लें।
26 नवंबर से लागू होंगी पाबंदियां और डायवर्जन
26 नवंबर से बल्लारी रोड और CV रमन रोड जैसी मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों के लिए कई पाबंदियां लागू होंगी। इसके साथ ही पैलेस रोड और जयमहल रोड जैसे इलाकों में गाड़ियों की पार्किंग पर भी रोक लगाई जाएगी। अगर आप अक्सर KIA की तरफ जाते हैं, तो आपको ओल्ड हाई ग्राउंड्स जंक्शन, कल्पना जंक्शन, ओल्ड उदया टीवी जंक्शन, कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, टैनरी रोड और नागवारा जैसे रास्तों से होकर घूमकर जाना पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि जैसे ही शादियों के कार्यक्रम खत्म होंगे, ये सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी।