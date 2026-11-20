दिल्ली के निवासी, ध्यान दें! आज भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसके अलावा, दक्षिण दिल्ली में 20 से ज्यादा शादियां भी हैं।

ऐसे में आपको गंभीर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है, खासकर SSN मार्ग, MG रोड, अनुव्रत मार्ग और मंडी रोड के आसपास। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए हैं।