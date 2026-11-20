दिल्ली: जाम में नहीं फंसना है तो पढ़ें ये खबर; आज ट्रेड फेयर और शादियां कर सकती हैं देरी
लेखन आबिद खान
दिल्ली के निवासी, ध्यान दें! आज भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसके अलावा, दक्षिण दिल्ली में 20 से ज्यादा शादियां भी हैं।
ऐसे में आपको गंभीर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है, खासकर SSN मार्ग, MG रोड, अनुव्रत मार्ग और मंडी रोड के आसपास। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए हैं।
सुझाए गए गेट और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें
अगर आप ट्रेड फेयर जा रहे हैं, तो बताए गए गेट और पार्किंग की जगह का ही इस्तेमाल करें। बाकी सभी लोग, अगर हो सके तो इन व्यस्त रास्तों से बचें और सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं।
घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पर अपडेट जरूर देखें। साथ ही, सड़क किनारे गाड़ी पार्क न करें और यात्रा के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर निकलें।