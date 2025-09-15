अमेरिका और भारत के बीच अटकी व्यापार वार्ता फिर शुरू, आज नई दिल्ली पहुंचेगी अमेरिकी टीम
क्या है खबर?
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ के कारण अटकी व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो रही है। अमेरिकी टीम सोमवार देर शाम तक नई दिल्ली पहुंच जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच एक दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनकी मंगलवार को भारतीय समकक्ष, वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के साथ औपचारिक रूप से व्यापार पर बात होगी।
वार्ता
ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने भी पुष्टि की
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी व्यापार वार्ता की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। पिछले हफ्ते नवारों ने एक अमेरिकी टीवी कार्यक्रम में कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसी न किसी मोड़ पर आना ही होगा, वरना यह दिल्ली के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले नवारों ने भारत को 'टैरिफ का महाराजा' बताया था।
समझौता
छठे दौर की होगी वार्ता
अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। छठे दौर की वार्ता होने से पहले दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ गई और अगस्त में वार्ता टल गई थी। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार वार्ता के बीच में ही रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जो जारी है। पिछले हफ्ते ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नरमी के संकेत मिले हैं।