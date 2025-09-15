अमेरिका और भारत के बीच फिर से व्यापार वार्ता शुरू

अमेरिका और भारत के बीच अटकी व्यापार वार्ता फिर शुरू, आज नई दिल्ली पहुंचेगी अमेरिकी टीम

लेखन गजेंद्र 05:33 pm Sep 15, 202505:33 pm

क्या है खबर?

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ के कारण अटकी व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो रही है। अमेरिकी टीम सोमवार देर शाम तक नई दिल्ली पहुंच जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच एक दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनकी मंगलवार को भारतीय समकक्ष, वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के साथ औपचारिक रूप से व्यापार पर बात होगी।