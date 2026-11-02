INDIA गठबंधन की रैली ने दिल्ली का व्यापार किया चौपट? व्यापारियों ने रखी ये शर्त

इस रैली के कारण सदर बाजार जैसे बड़े थोक बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए। खासकर ऐसे समय में जब दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले का यह पीक सीजन व्यापार के लिहाज से बेहद अहम था। ग्राहकों की कम संख्या से व्यापारियों को डर है कि लोग पूरी तरह ऑनलाइन खरीदारी की तरफ मुड़ सकते हैं। व्यापार महासंघ की मांग है कि भविष्य में होने वाली रैलियों की योजना बनाते समय बाजारों और उनके कामकाज के समय का खास ध्यान रखा जाए। उनका कहना है कि ऐसा करने से राजनीतिक कार्यक्रमों का असर व्यापार के महत्वपूर्ण दिनों पर नहीं पड़ेगा।