INDIA गठबंधन की रैली ने दिल्ली का व्यापार किया चौपट? व्यापारियों ने रखी ये शर्त
दिल्ली के व्यापारियों के संगठन व्यापार महासंघ 1 नवंबर को हुई विपक्षी INDIA गठबंधन की रैली से बेहद नाराज है। उनका कहना है कि इस रैली की वजह से दिल्ली का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ और ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में भी काफी दिक्कत हुई। व्यापार महासंघ को चिंता है कि इस तरह की रुकावटों से स्थानीय दुकानदारों और उनके कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ सकता है।
व्यापारी ने की भविष्य में रैलियां बाजार के हिसाब से करने की मांग
इस रैली के कारण सदर बाजार जैसे बड़े थोक बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए। खासकर ऐसे समय में जब दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले का यह पीक सीजन व्यापार के लिहाज से बेहद अहम था। ग्राहकों की कम संख्या से व्यापारियों को डर है कि लोग पूरी तरह ऑनलाइन खरीदारी की तरफ मुड़ सकते हैं। व्यापार महासंघ की मांग है कि भविष्य में होने वाली रैलियों की योजना बनाते समय बाजारों और उनके कामकाज के समय का खास ध्यान रखा जाए। उनका कहना है कि ऐसा करने से राजनीतिक कार्यक्रमों का असर व्यापार के महत्वपूर्ण दिनों पर नहीं पड़ेगा।