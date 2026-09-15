उत्तर प्रदेश: संभल में अंतिम संस्कार जा रही ट्रॉली पलटी, 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत
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सोमवार को संभल जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां गांव के लोगों को अंतिम संस्कार में ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली यांत्रिक खराबी के कारण पलट गई। इस दुखद घटना में 3 महिलाओं - ओमवती (60), ममता (50) और चंद्रावती (55) की जान चली गई।
वहीं, लगभग 8-9 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद की।
अधिकारियों ने वजह की जांच की, मुआवजे का वादा
घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारी इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि ट्रैक्टर का पिछला पहिया और एक्सेल कैसे टूट गया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।
प्रशासन ने सरकारी नियमों के अनुसार, इस हादसे के पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया है।