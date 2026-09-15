उत्तर प्रदेश: संभल में अंतिम संस्कार जा रही ट्रॉली पलटी, 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत

सोमवार को संभल जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां गांव के लोगों को अंतिम संस्कार में ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली यांत्रिक खराबी के कारण पलट गई। इस दुखद घटना में 3 महिलाओं - ओमवती (60), ममता (50) और चंद्रावती (55) की जान चली गई।

वहीं, लगभग 8-9 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद की।