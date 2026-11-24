मणिपुर में जहरीली और अवैध शराब का कहर बरपा है, जिससे अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य इस समय एक बड़े संकट से जूझ रहा है।

इस घटना का नवीनतम शिकार काकचिंग के रहने वाले 37 वर्षीय एक व्यक्ति हैं। बाकी पीड़ितों की तरह उनमें भी मतली, धुंधली दृष्टि और पेट में तेज दर्द जैसे लक्षण देखे गए थे।

पुलिस ने इस अवैध शराब के धंधे से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी वजह से ये मौतें हुई हैं।