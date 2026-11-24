मणिपुर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ी, 9 आरोपी दबोचे गए
लेखन Manoj Panchal
मणिपुर में जहरीली और अवैध शराब का कहर बरपा है, जिससे अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य इस समय एक बड़े संकट से जूझ रहा है।
इस घटना का नवीनतम शिकार काकचिंग के रहने वाले 37 वर्षीय एक व्यक्ति हैं। बाकी पीड़ितों की तरह उनमें भी मतली, धुंधली दृष्टि और पेट में तेज दर्द जैसे लक्षण देखे गए थे।
पुलिस ने इस अवैध शराब के धंधे से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी वजह से ये मौतें हुई हैं।
अधिकारियों के मुताबिक 81 अस्पताल में भर्ती, 5,000 लीटर जब्त
मौजूदा समय में, 81 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 11 गंभीर हालत में इंटेंसिव केयर में हैं। वहीं, 800 से अधिक लोगों की जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है।
प्रशासन इस मामले पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अब तक लगभग 5,000 लीटर नकली शराब जब्त की जा चुकी है। अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों में पुलिस का अभियान लगातार चलाया जा रहा है।