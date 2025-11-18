आंध्र प्रदेश में मारा गया एक करोड़ रुपये का इनामी शीर्ष माओवादी कमांडर

आंध्र प्रदेश में मारा गया एक करोड़ रुपये का इनामी शीर्ष माओवादी कमांडर
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी पाई है। यहां कुख्यात शीर्ष माओवादी कमांडर मादवी हिडमा को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मुठभेड़ आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़-तेलंगाना राज्यों के त्रि-जंक्शन के पास पश्चिम गोदावरी के मरुद पल्ली के घने जंगलों में सुबह 6 बजे हुई थी। ये माओवादियों का ठिकाना है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को हिडमा समेत 6 माआवादियों के शव मिले हैं। हिडमा की पत्नी राजी उर्फ रजक्का भी मुठभेड़ में मारी गई है।
मुठभेड़
कौन था मादवी हिडमा?
हिडमा का जन्म 1981 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में सुकमा के पुवार्ती गांव में हुआ था। उसे हिदमाल्लु और संतोष नाम से भी जानते थे। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PGLA) बटालियन-1 का मुखिया था। वह कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी की शीर्ष निर्णायक संस्था, सेंट्रल कमेटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बना था। वह सेंट्रल कमेटी में बस्तर क्षेत्र से एकमात्र आदिवासी था। हिडमा पर एक करोड़ रुपये का इनाम था। हिडमा ने 26 सशस्त्र हमलों को अंजाम दिया था।
हमले
कई बड़े हमलों में शामिल था हिडमा
हिडमा ने कई बड़े माओवादी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाई थी और उसे अंजाम दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले में 76 CRPF जवानों की जान ली थी। इसके बाद 2013 में झीरम घाटी में हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 27 लोग मारे गए थे। उसने 2021 में सुकमा-बीजापुर में हुए घात हमले में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।
सुकमा में मारे गए थे 15 लाख के 3 नक्सली
इससे पहले सुकमा के भेज्जी-चिंतागुफा के सीमावर्ती इलाके में 16 नवंबर को नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद जवानों ने तलाशी अभियान चलाया था। तुमालवाड़ा के जंगलों में जनमिलिशिया कमांड और स्नाइप विशेषज्ञ माडवी देवा, कोंटा एरिया कमेट के कमांडर पोड़ियम गंगी और एरिया कमेटी सदस्य सोड़ी गंगी को ढेर कर दिया गया था। सभी पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।