आंध्र प्रदेश में मारा गया एक करोड़ रुपये का इनामी शीर्ष माओवादी कमांडर

मुठभेड़ कौन था मादवी हिडमा? हिडमा का जन्म 1981 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में सुकमा के पुवार्ती गांव में हुआ था। उसे हिदमाल्लु और संतोष नाम से भी जानते थे। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PGLA) बटालियन-1 का मुखिया था। वह कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी की शीर्ष निर्णायक संस्था, सेंट्रल कमेटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बना था। वह सेंट्रल कमेटी में बस्तर क्षेत्र से एकमात्र आदिवासी था। हिडमा पर एक करोड़ रुपये का इनाम था। हिडमा ने 26 सशस्त्र हमलों को अंजाम दिया था।

हमले कई बड़े हमलों में शामिल था हिडमा हिडमा ने कई बड़े माओवादी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाई थी और उसे अंजाम दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले में 76 CRPF जवानों की जान ली थी। इसके बाद 2013 में झीरम घाटी में हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 27 लोग मारे गए थे। उसने 2021 में सुकमा-बीजापुर में हुए घात हमले में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।