अल नीनो से निपटने के लिए बनाई गई मंडल स्तर की समितियां

ये कमेटियां जमीन पर कई तरह के काम करेंगी। स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर ये अतिरिक्त चारा उगाएंगी, छोटे सिंचाई वाले तालाबों की देखरेख करेंगी और मवेशियों के लिए पानी के हौद भी बनाएंगी, ताकि जानवरों को प्यासा न रहना पड़े।

इसके अलावा, सड़क और पुलिया बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए लोगों को दिहाड़ी पर काम भी दिया जाएगा। हर हफ्ते ये कमेटियां अपने काम की समीक्षा करेंगी और फिर जिला अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजेंगी (हालांकि, हैदराबाद और मेडचल-मलकजगिरी ज़िलों में ऐसा नहीं होगा।)

इन सभी कदमों का मकसद यही है कि जब मौसम मुश्किल हो, तो गांव मज़बूती से खड़े रह सकें।