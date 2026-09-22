सरकार ने मुंबई की पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए सुरंग को मंजूरी दी

इस नई सुरंग के बन जाने से भातसा नदी का पानी सीधे पांजरापुर के ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। इससे पुरानी बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़ी जगह की परेशानियां दूर होंगी और पानी सप्लाई का पूरा सिस्टम (प्रणाली) और भी ज्यादा कुशल बन जाएगा।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) खुदाई का काम शुरू करने से पहले पर्यावरण और भूगर्भीय पहलुओं की पूरी जांच करेगी। इसके साथ ही, पांजरापुर के प्लांट को भी बड़ा करने की योजना है, जिससे आने वाले समय में मुंबई को और भी अधिक साफ पानी मिल सकेगा।