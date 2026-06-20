तमिलनाडु सरकार राजस्व घाटा पूरा करने के लिए विदेशी शराब के ब्रांड लाने पर कर रही विचार देश Jun 20, 2026

तमिलनाडु सरकार विदेशी शराब ब्रांडों को राज्य में लाने पर विचार कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और लोगों को शराब के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। दरअसल, हाल ही में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) की 717 शराब दुकानें बंद की गई थीं, जो राज्य की कुल दुकानों का करीब 15 प्रतिशत था। इससे राज्य के राजस्व को बड़ा झटका लगा और शराब खरीदने वाले बेहतर विकल्पों की तलाश में बेंगलुरु और पुडुचेरी जाने लगे। अब वैश्विक ब्रांडों को लाकर सरकार चाहती है कि ग्राहक यहीं राज्य में खरीदारी करें और जो राजस्व का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके।