चेन्नई: बुधवार को 5 घंटे के लिए कटेगी बिजली, जानें प्रभावित इलाके

इन इलाकों में बिजली गुल रहेगी: गोविंदन नगर (पहली से 7वीं गली), मणियम्मई स्ट्रीट, कोलाविझी अम्मन (पहली से 15वीं गली), MGR नगर (पहली से चौथी गली), कृष्णा नगर (पहली से 8वीं गली)। इसके साथ ही पाच्चियाप्पन स्ट्रीट, DSG नगर, पेरियार स्ट्रीट और इनके आसपास के दूसरे इलाके भी प्रभावित होंगे।

TNPDCIL ने लोगों से अपील की है कि वे इस बिजली कटौती के लिए पहले से तैयारी कर लें और जरूरी सावधानी बरतें।