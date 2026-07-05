ठाणे में भारी बारिश से 45 साल पुरानी इमारत ढही, 2 घायल
ठाणे के वागले एस्टेट में, शनिवार देर रात कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण एक 45 साल पुराना तिवारी भवन इमारत का हिस्सा ढह गया। यहां एक फ्लैट की बाहरी गैलरी टूटकर गिरी, जिसकी चपेट में आकर 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद, अधिकारियों ने पूरी इमारत को खाली करा लिया और छत पर रहने वाले परिवार को सुरक्षा के मकसद से पास के नगर पालिका स्कूल पहुंचाया।
नूरी इस्लाम शेख गंभीर रूप से घायल
मलबे की चपेट में आने से 65 साल की नूरी इस्लाम शेख गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। फिलहाल उन्हें अष्टविनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, 36 साल के सुरेश थापा को सिर में मामूली चोटें आई हैं। अधिकारी अब इमारत के कमजोर हिस्सों को सुरक्षित करने में जुटे हैं और पुराने भवनों में रहने वाले लोगों को मानसून के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की तुरंत जानकारी देने की याद दिला रहे हैं। बारिश अक्सर पुरानी इमारतों की नींव और मजबूती को परखती है।