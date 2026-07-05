ठाणे में भारी बारिश से 45 साल पुरानी इमारत ढही, 2 घायल

नूरी इस्लाम शेख गंभीर रूप से घायल

मलबे की चपेट में आने से 65 साल की नूरी इस्लाम शेख गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। फिलहाल उन्हें अष्टविनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, 36 साल के सुरेश थापा को सिर में मामूली चोटें आई हैं। अधिकारी अब इमारत के कमजोर हिस्सों को सुरक्षित करने में जुटे हैं और पुराने भवनों में रहने वाले लोगों को मानसून के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की तुरंत जानकारी देने की याद दिला रहे हैं। बारिश अक्सर पुरानी इमारतों की नींव और मजबूती को परखती है।