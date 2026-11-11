तिरुपति में पुलिस का महासम्मेलन: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ योग से मिलेगी नई ऊर्जा
तिरुपति 4 से 6 दिसंबर तक एक बड़े राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस अहम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन के मुख्य सत्र IISER कैंपस में होंगे। इसके अलावा, IIT तिरुपति और इंडियन क्यूलिनरी इंस्टिट्यूट में भी कुछ खास कार्यक्रम रखे गए हैं। स्थानीय टीमें सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और सभी प्रतिभागियों के ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात जुटी हुई हैं।
विशेषज्ञों द्वारा दैनिक पुलिस योग
इस बार पुलिस अधिकारियों के लिए रोजाना योग सत्र भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। 45 मिनट के इन सत्रों का संचालन मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग और मंथना आश्रम के विशेषज्ञ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव का कहना है कि इन सत्रों का मकसद इस व्यस्त तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा रखना है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभा सकें।