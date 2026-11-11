तिरुपति में पुलिस का महासम्मेलन: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ योग से मिलेगी नई ऊर्जा

तिरुपति 4 से 6 दिसंबर तक एक बड़े राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस अहम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन के मुख्य सत्र IISER कैंपस में होंगे। इसके अलावा, IIT तिरुपति और इंडियन क्यूलिनरी इंस्टिट्यूट में भी कुछ खास कार्यक्रम रखे गए हैं। स्थानीय टीमें सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और सभी प्रतिभागियों के ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात जुटी हुई हैं।