ट्रेन में भजन मंडली से भिड़ा थका यात्री, रेलवे अधिकारी ने लिया सख्त फैसला

यात्री ने बताई नींद न आने की वजह

यात्री वीडियो में कहता है, "मैं कल रात से नहीं सोया हूं" और उनसे कुछ दया दिखाने को कहता है। वहीं, महिलाएं अपने भजन गाने को भक्ति से जुड़ा बताती हैं। जैसे-जैसे बहस बढ़ती है, महिलाएं 'जय माता दी' के नारे लगाने लगती हैं। आखिरकार, एक रेलवे अधिकारी बीच-बचाव करने आता है। वह समूह को चेतावनी देता है कि अगर शिकायतें आती रहीं, तो उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। इस घटना के बाद से ऑनलाइन लोग सार्वजनिक जगहों पर अधिक समझदारी और अच्छे बर्ताव की मांग कर रहे हैं।