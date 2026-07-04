ट्रेन में भजन मंडली से भिड़ा थका यात्री, रेलवे अधिकारी ने लिया सख्त फैसला
ट्रेन में एक थके हुए यात्री का भजन गा रही महिलाओं से भिड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो ने सार्वजनिक जगहों पर हमारे बर्ताव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यूजर @tobeornottobe.69 ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में दिखता है कि वह शख्स पिछले 24 घंटे से सोया नहीं था। उसने भजन गा रहे समूह से विनम्रता से आवाज धीमी करने को कहा, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और देखते ही देखते यह मामला गरमा गया।
यात्री ने बताई नींद न आने की वजह
यात्री वीडियो में कहता है, "मैं कल रात से नहीं सोया हूं" और उनसे कुछ दया दिखाने को कहता है। वहीं, महिलाएं अपने भजन गाने को भक्ति से जुड़ा बताती हैं। जैसे-जैसे बहस बढ़ती है, महिलाएं 'जय माता दी' के नारे लगाने लगती हैं। आखिरकार, एक रेलवे अधिकारी बीच-बचाव करने आता है। वह समूह को चेतावनी देता है कि अगर शिकायतें आती रहीं, तो उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। इस घटना के बाद से ऑनलाइन लोग सार्वजनिक जगहों पर अधिक समझदारी और अच्छे बर्ताव की मांग कर रहे हैं।