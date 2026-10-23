मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना, कुत्ते के हमले से 3 साल की मासूम की मौत
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मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां 3 साल की मनीषा भाभर की जान चली गई। वह अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया।
मनीषा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पर उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।
माता-पिता काम के लिए बाहर गए थे
जिस समय यह दुखद घटना हुई, मनीषा के दादा-दादी खेतों में काम पर गए हुए थे। वहीं उसके माता-पिता, जो दोनों मजदूरी करते हैं, काम के सिलसिले में राजस्थान के अजमेर गए हुए थे।
पड़ोसी राजू, जो मनीषा की मदद के लिए तुरंत भागा था, उसने बताया कि बच्ची को इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि शायद अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही है।