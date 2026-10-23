मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना, कुत्ते के हमले से 3 साल की मासूम की मौत

जिस समय यह दुखद घटना हुई, मनीषा के दादा-दादी खेतों में काम पर गए हुए थे। वहीं उसके माता-पिता, जो दोनों मजदूरी करते हैं, काम के सिलसिले में राजस्थान के अजमेर गए हुए थे।

पड़ोसी राजू, जो मनीषा की मदद के लिए तुरंत भागा था, उसने बताया कि बच्ची को इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि शायद अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही है।