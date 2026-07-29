दिल्ली में यमुना का कहर: 3 की डूबकर मौत, एक लापता की तलाश जारी

दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास यमुना नदी में 3 लोग डूब गए हैं। उनका एक साथी अब भी लापता है, जिसकी तलाश अभी जारी है। बताया गया है कि ये लोग नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित इलाके में घूमने गए थे और वहीं यमुना में नहाने उतर गए।

तभी अचानक आई तेज लहरें उन्हें बहा ले गईं। पुलिस को सोमवार देर रात एक शव मिला था, जिसके बाद 28 जुलाई को 2 और शव बरामद हुए।