दिल्ली में यमुना का कहर: 3 की डूबकर मौत, एक लापता की तलाश जारी
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दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास यमुना नदी में 3 लोग डूब गए हैं। उनका एक साथी अब भी लापता है, जिसकी तलाश अभी जारी है। बताया गया है कि ये लोग नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित इलाके में घूमने गए थे और वहीं यमुना में नहाने उतर गए।
तभी अचानक आई तेज लहरें उन्हें बहा ले गईं। पुलिस को सोमवार देर रात एक शव मिला था, जिसके बाद 28 जुलाई को 2 और शव बरामद हुए।
पीड़ितों की पहचान हेमंत, राजन और सोनू के रूप में हुई
पीड़ितों की पहचान हेमंत (22), राजन (30) और सोनू के तौर पर हुई है। स्थानीय पुलिस स्टेशन, दमकल विभाग और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 14 गोताखोर मिलकर लापता सचिन (27) को ढूंढ रहे हैं। यमुना नदी में कुछ ही हफ्तों पहले हुए एक और ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद यह घटना हुई है, जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि मॉनसून के मौसम में नदी का पानी कितना खतरनाक हो सकता है।