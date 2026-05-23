लेह हेलीकॉप्टर हादसा: मौत के मुंह से लौटे मेजर जनरल, वायरल सेल्फी ने दिखाया बुलंद हौसला
लेह के लद्दाख में 20 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में भारतीय सेना के 3 अधिकारी बाल-बाल बचे। इनमें डिवीजन कमांडर मेजर जनरल सचिन मेहता भी शामिल थे। इस हादसे में तीनों अधिकारी घायल हुए हैं, हालांकि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।
हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों को मामूली चोटें आईं। क्रैश के तुरंत बाद मेजर जनरल मेहता ने एक सेल्फी ली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इस तस्वीर में घटना के बाद भी अधिकारियों का मजबूत मनोबल साफ दिख रहा था।
चीता बेड़े को सुरक्षा को लेकर आलोचना का सामना
जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वह चीता मॉडल का था। यह सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में कठिन मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उन्नत हेलीकॉप्टर है। हालांकि इन ऑपरेशन्स के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बेड़े को अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब भारत इनकी जगह नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल कर रहा है। इस क्रैश के बाद, सेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दिया है।