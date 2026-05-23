लेह हेलीकॉप्टर हादसा: मौत के मुंह से लौटे मेजर जनरल, वायरल सेल्फी ने दिखाया बुलंद हौसला

चीता बेड़े को सुरक्षा को लेकर आलोचना का सामना

जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वह चीता मॉडल का था। यह सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में कठिन मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उन्नत हेलीकॉप्टर है। हालांकि इन ऑपरेशन्स के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बेड़े को अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब भारत इनकी जगह नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल कर रहा है। इस क्रैश के बाद, सेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दिया है।