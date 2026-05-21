दिल्ली में 3 दिन ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल, जानें कैसे निपटेंगे आप

ड्राइवरों की मांग: किराया बढ़े और ECC खत्म हो

ड्राइवर अपनी घटती कमाई से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते खर्चों और ऊबर-ओला जैसी ऐप-आधारित कंपनियों के भारी कमीशन की वजह से उनकी कमाई लगातार घटती जा रही है। इससे उनके हाथ में आने वाला पैसा बहुत कम हो गया है।

इन यूनियनों की कुछ अहम मांगें हैं। इनमें सबसे पहले किराया बढ़ाने की मांग है, जो आज की महंगाई के हिसाब से हो। दूसरी मांग नए एनवायरमेंट कॉम्पेंसेशन चार्ज (ECC) को हटाने की है, जिसे वापस लिया जाए। और तीसरी मांग यह है कि ऐप आधारित कैब कंपनियों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए जाएं। हालांकि, सभी समूह इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है और उनके ऑटो पहले की तरह चलते रहेंगे।