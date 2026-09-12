BRICS समिट के दौरान सिंघु बॉर्डर से 3 गिरफ्तार, SFJ के मास्टरमाइंड के विदेशी तार
6 सितंबर को सिंघु बॉर्डर पर BRICS शिखर सम्मेलन के खिलाफ ग्राफिटी बनाने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें एक शख्स कथित तौर पर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था।
इस हरकत के पीछे प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) का हाथ था। इस संगठन का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू है। पन्नू ने ऑनलाइन आकर इस घटना की जिम्मेदारी भी ली थी।
कथित मास्टरमाइंड के विदेशी हैंडलर से जुड़े तार
जांच में पता चला कि इस कथित मास्टरमाइंड के तार किसी विदेशी हैंडलर से जुड़े हुए थे। उसे विदेश से पैसा भी मिल रहा था। यह शख्स भारत में SFJ के काम को संभाल रहा था।
पुलिस ने CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर इन संदिग्धों तक का पता लगाया। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है, जिसका इस्तेमाल ग्राफिटी बनाने में किया गया था।
BRICS सम्मेलन के लिए दिल्ली में पुलिस बल की भारी तैनाती
12-13 सितंबर को भारत मंडपम में BRICS शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसी वजह से दिल्ली में कड़ी सुरक्षा और अलर्ट जारी किया गया है। इसमें 11 देशों के नेता शामिल होंगे, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लगभग 200 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई हैं, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इस साल शिखर सम्मेलन की थीम "नवाचार, सहयोग और स्थायी विकास के लिए लचीलापन बनाना" रखा गया है।