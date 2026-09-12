BRICS समिट के दौरान सिंघु बॉर्डर से 3 गिरफ्तार, SFJ के मास्टरमाइंड के विदेशी तार

12-13 सितंबर को भारत मंडपम में BRICS शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसी वजह से दिल्ली में कड़ी सुरक्षा और अलर्ट जारी किया गया है। इसमें 11 देशों के नेता शामिल होंगे, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लगभग 200 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई हैं, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इस साल शिखर सम्मेलन की थीम "नवाचार, सहयोग और स्थायी विकास के लिए लचीलापन बनाना" रखा गया है।