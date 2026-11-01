दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान ग्राफिटी मामले में 3 गिरफ्तार, SFJ की स्लीपर सेल बेनकाब

दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों पर प्रो-खालिस्तान के समर्थन में ग्राफिटी (सार्वजनिक स्थानों पर खालिस्तान समर्थक नारे, प्रतीक, संदेश पेंट या स्प्रे से अवैध रूप से लिखना) मिलने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह ग्राफिटी दिलजीत दोसांझ के एक कॉन्सर्ट से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि सुमित उर्फ रफ्तार, सुमित कुमार उर्फ काका और गुरप्रीत पर आरोप है कि वे प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के इशारों पर काम कर रहे थे। उन्हें ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए एक 'स्लीपर नेटवर्क' बनाने और उसे सक्रिय करने के लिए 1 लाख रुपये का वादा किया गया था। शुरुआती तौर पर उन्हें 10,000 रुपये हवाला के जरिए दिए गए थे।