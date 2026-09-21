गुजरात में सोमनाथ मंदिर और भाजपा कार्यालय में बम धमाके की धमकी, क्या बांग्लादेश से जुड़े हैं तार?

गुजरात में सोमनाथ मंदिर और भाजपा कार्यालय में बम धमाके की धमकी, क्या बांग्लादेश से जुड़े हैं तार?
गुजरात में सोमवार को सोमनाथ मंदिर और गांधीनगर-अहमदाबाद में भाजपा कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। सबसे पहले पंजाब पुलिस को इन ईमेल के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी गुजरात पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्तों ने मौके पर पहुंचकर तेजी से तलाशी अभियान चलाया। गनीमत रही कि वहां कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली।
पुलिस कर रही अंतर-राज्यीय अफवाह नेटवर्क की जांच
पुलिस मानती है कि ये धमकियां हाल ही में भेजे गए फर्जी ईमेल के पीछे काम कर रहे एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं। इसी महीने की शुरुआत में भी इसी तरह की फरजी धमकियां देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को 5.13 लाख से ज्यादा ईमेल आईडी और पासवर्ड का डाटा मिला था। अब जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या इन धमकियों के पीछे कोई पैसों का लेन-देन या क्रिप्टो करेंसी से जुड़े तार हैं, जो बांग्लादेश तक फैले हो सकते हैं।